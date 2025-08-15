Eyüpspor, Marcos Felipe'yi Transfer Etti - Son Dakika
Spor

Eyüpspor, Marcos Felipe'yi Transfer Etti

15.08.2025 18:35
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi transfer ettiğini duyurdu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'nin 1 yıllık kiralık ve satın alma opsiyonlu transferi için Bahia Kulübü ile anlaşmaya vardı." denildi.

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 29 yaşındaki kalecinin değerli bir kariyere sahip olduğunu aktararak, "Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Berke'nin gösterdiği önemli performansın ardından Lille Kulübüne transferi gerçekleşince hızlı bir şekilde kaleci arayışına yöneldik. Bu süreçte oyuncumuz Lucas Claro bize Marcos'u önerdi. Hem scout ekibimiz hem de kaleci antrenörümüz izledikten sonra bu transferin bizim için büyük bir fırsat olduğuna karar verdik. Bahia Kulübü yetkililerine ayrıca çok teşekkür ediyorum, sürecin her aşamasında bize çok yardımcı oldular. Marcos da Eyüpspor'a gelmeyi çok istedi ve transfer kısa sürede gerçekleşti. Sadece 48 saatte çok önemli bir oyuncuyu kadromuza katmış olduk. Bu transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

Marcos ise Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben ve ailem için 'iyi ki gelmişiz' diyebileceğimiz bir karar oldu. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Kalbimle buradayım ve umarım hep birlikte çok güzel başarılar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, istanbul, Futbol

17:20
