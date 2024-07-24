Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı transfer etti - Son Dakika
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Spor

Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Eyüpspor, Senegalli forvet oyuncusu Mame Thiam'ı kadrosuna kattı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin gerçekleşmesinde Pendikspor Kulübü'ne teşekkür ederken, Thiam da Eyüpspor'a katkı sağlamak için mutlu olduğunu belirtti.

24.07.2024 20:03
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Thiam'in uzun yıllardır Türkiye'de oynayan önemli bir golcü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkı yaparak önemli bir performans sergiledi. İnşallah bu sezon Eyüpspor'da da kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mame Thiam da transferinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Arda hocayla da konuştuk. Neler yapabileceğimi biliyorum. Elimden geldiğince tecrübemle Eyüpspor'a katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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