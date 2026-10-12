Eyüpspor sahasında Göztepe'ye 4-0 yenildi, konuk ekip ilk galibiyetini aldı

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüpspor, 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Murat Ergin Gözütok ve Murat Şener yaptı. Ev sahibi Eyüpspor mücadeleye "Moldovan, Massanga, Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, Costa, Giordano, Yusuf Barasi, Michalak, Abdullahi" ilk 11'iyle başladı. Konuk Göztepe ise "Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Antunes, Janderson, Juan" 11'iyle sahada yer aldı.

Göztepe, 9'uncu dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasındaki Miroshi, Abdullahi'nin boğazına sarılmasıyla yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Abdullahi de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 11'inci dakikada Göztepe öne geçti. Penaltıda topun başına gelen Juan, sol köşeye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. 45+1'inci dakikada sol taraftaki Giordano'nun ceza sahasına yaptığı ortaya Michalak kafayla vurdu. Kaleci Arda Özçimen topu kornere çeldi. Maçın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

54'üncü dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Sol taraftaki Bokele'nin pasıyla buluşan Akonnor, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktasına çevirdi. Henrique, sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. 59'uncu dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Eyüpspor'da Costa'nın Jules'e aktarmak istediği topta araya giren Henrique, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeye göndererek ağları sarstı: 0-3. Göztepe, 74'üncü dakikada bir penaltı daha kazandı. Ceza sahasındaki Arda Okan Kurtulan, Talha Ülvan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Henrique, sağ köşeye yaptığı vuruşla kendisinin 3'üncü takımının ise 4'üncü golünü attı: 0-4. 82'nci dakikada Kaleci Moldovan'ın savunma arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Pintor aşırtma vuruş denedi, kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Maç Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.