Eyüpspor Selçuk Şahin ile 3 Yıl Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eyüpspor Selçuk Şahin ile 3 Yıl Anlaştı

15.06.2025 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor, yeni teknik direktörü Selçuk Şahin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kadro planlaması yapıyor.

SÜPER Lig ekibi Eyüpspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Selçuk Şahin, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine teknik direktör Selçuk Şahin, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve basın mensupları katıldı. İmza töreninde teknik direktör Selçuk Şahin ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulundu.

SELÇUK ŞAHİN: EYÜPSPOR'UN BİR KULÜP FELSEFESİ VAR

Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi olduğunu ve bu felsefenin kendisine uyduğunu aktaran Selçuk Şahin, "Ligi geçen sene 6'ncı sırada bitirdiler. Eyüpspor'un bir kulüp felsefesi var. Bu felsefe bana da uyuyor. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın sorumluluğunu almak mutluluk verici. Aldığım bu bayrağı daha ileriye taşımak istiyorum. Çok önemli ve güzel bir kulüpteyim. Çok güzel bir tesisimiz var. İnşallah süreç boyunca başarılı oluruz. Ekibim ve oyuncularımla elimizden geleni yapacağız. Takımı, geçen seneden daha iyi bir yere getirmek tek hedefimiz. Arda hocaya da teşekkür etmek isterim. Bu kulüpte önemli bir başarı ve oyun kültürü bıraktı. Biz de nerelerde eksik var, nereleri daha iyi yapabiliriz diye çalışacağız. O anlamda Arda hocanın katkısını da unutmamak lazım" dedi.

Eflatun-sarılı ekibin eski teknik direktörü Arda Turan ile sürekli görüştüğünü belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Kendisi sürekli görüştüğüm bir arkadaşım. Sezon içerisinde de kendisini arayacağım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GENİŞ BİR TRANSFER LİSTEMİZ VAR'

Geniş bir transfer listeleri olduğuna değinen Selçuk Şahin, "Eyüpspor, geçen sene çok başarılı bir sezon geçirdi. Kadro planlamamız yapılıyor. Oyuncuya ihtiyacımız var. Transfer yapacağız. Çok geniş bir transfer listemiz var. Geçen senenin üzerine çıkmak zor olacak ama bunu başaracak kadroyu kuracağımızı düşünüyorum" sözlerini kullandı.

FATİH KULAKSIZ: GENÇ HOCALARIN YÜKSELMESİNE VESİLE OLMAK İSTİYORUZ

Selçuk Şahin yönetiminde yeni bir hikaye yazacaklarını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "İnşallah kulübü daha ileri taşıyacağız. Yeni teknik direktörümüz ile yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir hikaye yazacağız. Selçuk Şahin ile Arda Turan gibi genç ve hedefi olan hocalara şans vermek istiyoruz. Genç hocaların yükselmesine vesile olmak istiyoruz. Bu yüzden içimize sinerek hocamızla güzel bir başlangıç yaptık. Hocamızla bir planlama yapıyoruz. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan oyuncu alma gibi bir zorunluluğumuz yok. Fırsat transferi olursa tercih ediyoruz. Kadronun yaş ortalamasını düşürmek istiyoruz. Satışı ile kulübe mali katkı sağlayacak oyuncular transfer etmek istiyoruz. Bazen transferin sonuna doğru farklı fırsatlar çıkabiliyor. Hızlı karar almamız gereken mevkiler var. Bazı mevkiler için de fırsat bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BERKE ÖZER'İ ŞU ANDA SATMIYORUZ VE KENDİSİ İLE DEVAM EDECEĞİZ'

Milli kaleci Berke Özer'i şu anda satmayı düşünmediklerini ve kendisiyle devam edeceklerini vurgulayan Kulaksız, "Hocamız, takımda kalması için kendisi ile görüşme yaptı. Biz de kendisi ile yola devam etmek istiyoruz. Beklentilerimiz karşılayan bir teklif gelmedi. Kendisinden çok şey bekliyoruz. Kendisini daha değerli konuma getirmek istiyoruz. Berke Özer'i şu anda satmıyoruz ve kendisi ile devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, Selçuk Şahin, Eyüpspor, Selçuk, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Selçuk Şahin ile 3 Yıl Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu

19:22
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran’da rejim değişebilir.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir.
18:22
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
13:29
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
Turist, fotoğraf çekmek için üzerine oturduğu kristal sandalyeyi parçaladı
13:08
İsrail-İran çatışmasında Putin’den arabuluculuk teklifi
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi
13:04
Zafer Algöz’den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki
12:59
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor
İsrail-İran çatışmasında Çin ne diyor?
12:33
İran’daki Türk şehrinden İsrail’e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah Vuruyorlar, vuruyorlar
İran'daki Türk şehrinden İsrail'e füzeler böyle fırlatıldı: Bismillah! Vuruyorlar, vuruyorlar
11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:59
Beşiktaş’ın file bekçisi evleniyor
Beşiktaş'ın file bekçisi evleniyor
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:57
Ali Koç kesenin ağzını açtı Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy’e getirecek
Ali Koç kesenin ağzını açtı! Çuvalla para vererek yıldız futbolcuyu Kadıköy'e getirecek
11:41
İran’ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis’in de evi vuruldu
İran'ın hava saldırısında eski Fenerbahçeli Itoudis'in de evi vuruldu
11:20
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki “Cinci hoca“ yakalandı
17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 72 yaşındaki "Cinci hoca" yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 19:56:23. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor Selçuk Şahin ile 3 Yıl Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.