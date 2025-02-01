Eyüpspor-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi organize olduklarını söyledi.

01.02.2025 00:17
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, karşılaşmanın ikinci yarısında daha iyi organize olduklarını söyledi.

Kerem Yavaş, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın ilk 10 dakikasının ortada geçtiğini belirten Kerem Yavaş, "Kırmızı karttan sonra ilk yarı bizim için biraz daha zorlaştı. Bunun sebebi de bir an önce golü bulma isteğimizdi. Oyun disiplininden uzaklaştık, erken final pasları yaptık ve rakip sahada etkin olamadık. İkinci yarıda top bizdeydi ve daha organizeydik. Finale gitmek için acele etmedik. Rakibimizin 9 kişi kalmasından sonra da kazanmayı bildik. Sivasspor'u kutlamak istiyorum. Eksik kalmalarına rağmen iyi savunma yaptılar. İlk hedeflerimizden biri olan ligde kalmaya biraz daha yaklaştık. Sonrasında yeni hedef belirleyeceğiz. Türkiye Kupası'nda da gruptan çıkıp finallere gitmek istiyoruz. Bugün aldığımız 3 puan da gelecek için bizi rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'un 10 kişi kalmasıyla direkt hücumlara yöneldiklerini dile getiren Yavaş, "Bu aslında istemediğimiz bir şeydi. Rakibin 10 kişi kalmasıyla daha çabuk skora gitmek istedik. Organize hücumlarımız, direkt hücumlara dönüştü. Buna devam edersek gelecek maçlarda sıkıntı yaşarız. Boy ortalamamız düşük. Ana hücum felsefemizde bu yok. Bu maçın ilk devresinde çok fazla uzak ortalara başvurduk. İlerleyen maçlarda bu şekilde oynamayı düşünmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu'nun çok değerli bir futbolcu olduğuna değinen Yavaş, "İki sezon önce 1. Lig'de mücadele ettiğimizde onu transfer ettik. Son 2 senedeki pozitif ivmelenmemizde bize çok katkısı oldu. Takımla birlikte kendini geliştirdi ve çok iyi duruma geldi. İşin doğası gereği de büyük takımların dikkatini çekti ve Galatasaray'a transfer oldu. Onun adına mutluyuz. Bizim gibi takımlar, Ahmed Kutucu gibi oyuncuların eksikliğini hisseder. Bizim oyunumuz, takım oyununu gerektirir. Takım oyununun sonucunda oyuncu perfromansları öne çıkar. Onun yerine oynayan arkadaşlarımız da bunu gerçekleştirip Ahmed Kutucu'nun yokluğunu aratmayacaklardır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor-Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

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