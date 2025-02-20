Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor, yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki ikas Eyüpspor, ligde oynadığı 23 müsabakada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Eflatun-sarılı ekip, topladığı 40 puanla 4. sırada kendine yer buldu.
Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş ise ligde oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Bu sezon ligde 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 38 puanla 5. basamakta yer alıyor.
Eyüpspor'da dört eksik
Eflatun-sarılı takımda dört futbolcunun sakatlıkları dolayısıyla Beşiktaş maçında forma giymesi beklenmiyor.
Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter mücadelede forma giyemeyecek.
Ceza sınırındakiler
Eflatun-sarılı ekipte dört oyuncu ceza sınırında bulunuyor.
Eyüpspor'da sakatlığı devam eden Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Robin Yalçın, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Bu dört futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde ligin 26. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.
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