Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, devre arası transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in takım kaptanı, orta saha oyuncusu Taras Stepanenko'yu kadrosuna kattı. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2010-11 sezonundan beri Ukrayna ekibinin formasını terletiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bugün Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Ukrayna ekibinin formasını son kez terletecek. 1,5 yıllık anlaşmaya varılan Stepanenko, yarın sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor, Taras Stepanenko ile Anlaştı - Son Dakika
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