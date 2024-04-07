Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız - Son Dakika
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig\'e renk katacağız

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, 'Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar' dedi.

07.04.2024 19:43
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol 1. Lig'de kazandıkları şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynama cesaretleri olduğuna vurgu yaparak, "Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı konuk eden Eyüpspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonluk coşkusunu futbolcular ve taraftarıyla yaşarken, duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Sezon boyu çok çalıştıklarını belirten Turan, "Altay ile oynadık, küme düştüler. Onlara da tüm saygımızı göstermeye çalıştık. Altay camiasına geçmiş olsun diliyorum. Umarım hak ettikleri yere dönerler. Bize gelince ilk günden son ana kadar oyunu güzelleştirmek için, sahada kalabilmek için her şeyi yaptık. Oyuncularımla gurur duyuyorum, gerçekten çok iyi oynadılar. Kötü oynadıklarında da oyunu güzelleştirmeye çalıştılar, mücadeleyi gösterdiler. Bugün geldiğimiz noktada tarihin en güzel, en erken şampiyonluklarından birini yaşattılar. Eyüpsultan semti bazı şehirler kadar büyük bir semt. O yüzden bunu çok hak ediyor. İnşallah stadımıza kavuştuğumuzda ülkemize örnek olan, gençleri yetiştiren, kadınların, çocukların gelebileceği kulüp olmak istiyoruz, hayalimiz bu. Bugün bu hayalin ilk adımını attık. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a çok teşekkür ediyorum. Onlar bu imkanları sağlamasaydı asla başaramazdık. En büyük teşekkür oyuncularıma; Bodrum'da elendikten sonra 'En erken şampiyonluğu kazanacağım' dediklerinde birçoğu şüpheyle baktı ama bazıları inandılar. Hepsini tebrik ediyorum. Kalan haftalarda da en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Çünkü kimsenin kaderi ile oynamak istemiyoruz. En dürüst, en iyi şekilde, tabii ki bir şeyler deneyeceğiz. Kendimizi geliştirmeye çalışacağız ama en iyi halimizle sahada olmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Süper Lig'e renk katacağız"

Takımda aile ortamı oluşturduklarına dikkat çeken Arda Turan, "30 yaşın üzerinde birçok oyuncumuz var. Kolay değil alışkanlıklarını değiştirmek, her gün tekrar yapmak. Her gün bana sabır gösterdiler. Onlara da aile olduğumuzu söyledim. Onlar da bir insan. Bu birlikteliği sağlayınca bu başarı geldi. Artık başka bir seviyeye çıkıyoruz. Başka bir seviyede başka türlü çalışıp, başka türlü davranmalıyız. Oraları da oynamaya cesaretimiz var. Bugün bunu bütün Türkiye'ye gösterdik. Çok önemli camiaların önünde lige çıktık. Süper Lig'e renk katacağımıza düşünüyorum. Bize inansınlar, bize ön yargı ile bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından, yedek kulübesinde şampiyonluk yaşamasıyla ilgili gelen soruya ise Turan, "Enteresan duygular içerisindeyim, annem, karım ve çocuklarım burada. Tesislere gidince anlayacağım. Çok fazla uykusuz gece geçirdik. Çok fazla stres, gerginlik yaşadık" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: Süper Lig'e renk katacağız - Son Dakika

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