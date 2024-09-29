Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: 'Gaziantep FK ile önemli bir 3 puan aldık'

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Gaziantep FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Gaziantep FK'nın ligde bire bir rakipleri olduğu için önemli bir 3 puan elde ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Bu maçın önemi bizim için çoktu. Ligdeki hedeflerimiz doğrultusunda Gaziantep FK, bizim direk rakibimiz. Son 6 haftaya baktığımızda iyi oynadığımızı fakat karşılığında istediğimiz puanları kazanamadığımızı görüyoruz. Futbol sonuç oyunu. Bugün de kazanmak zorundaydık. Başardık ve mutluyuz. Maça iyi başlayamadık, maçın başında oyuna tutunamadık. İlk yarı topun bizde kalacağını, Gaziantep'in kazandıkları toplarla üzerimize geleceklerini biliyorduk. Önceki haftalar da yapamadığımız sonuçlandırma sorunumuzu çözmemiz gerekiyordu. Bunları ilk yarıda yapamadık. İçeri girdiğimizde herhangi bir oyuncu değişikliğine gitmedik. Hem hücumda hem de savunmada birlikte oynama sorunumuz vardı. Oyuncularımız sahada bunu başardıklarında oyun bizim lehimize döndü. Farkı 2'ye çıkarttık fakat Türk futbolunun klasiği olan oyunu tutamama sorununu yaşadık ve ikinci golü yemeyi engelleyemedik. Gaziantep FK' da tebrik ediyorum. Selçuk hoca ve oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim. Sonraki maçalarında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Topun kendilerinde kaldığı bir sistemle oynamayı sevdiklerini dile getiren Yavaş, "Oyun iki yönlü. Hangi tarafa ağırlık vermek isterseniz diğer taraftan feragat etmeniz gerekiyor. Biz bu oyun yapısıyla bir alt ligde şampiyon olduk. Bu oyun tarzını seviyoruz. Tabii oyuncu profilleri de bu durumda önemli. Bunu her maç yapabilmek kolay değil. Bu sorumluluğun farkındayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL