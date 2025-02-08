Eyüpspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra oyuncular top kapma drillleri üzerinde çalıştı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Eyüpspor, yarın 14.00'de hava yolu ile Trabzon'a geçecek ve kampa girecek.
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