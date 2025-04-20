Eyüpspor'un Üzgün Teknik Direktörü: Mağlubiyeti Hak Etmedik - Son Dakika
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Eyüpspor'un Üzgün Teknik Direktörü: Mağlubiyeti Hak Etmedik

Eyüpspor'un teknik sorumlu Kerem Yavaş, Rizespor'a 1-0 kaybettikleri maç sonrası üzgün olduklarını belirtti.

20.04.2025 19:40
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, üzgün olduklarını, bu mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Rize'ye kazanmak için geldiklerini belirtti.

Bu maçı kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Yavaş, "Kazanmamız halinde maç fazlasıyla da olsa üçüncülük bizi bekliyordu. Çok değerli bir galibiyet olacaktı. Ayrıca ligin boyu kısaldı." diye konuştu.

Yavaş, ligin sonuna geldikçe daha zor maçların kendilerini beklediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Üçüncü, dördüncü ve beşinci lig pozisyonları için de aday sayısı fazlalaştı. Bu bakımdan kazansaydık gerçekten çok avantajlı duruma gelebileceğimiz bir müsabakaydı. Çaykur Rizespor kadro yapısıyla, teknik ekibiyle ve organizasyonuyla aslında bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Onlar da mutlak kazanmak için sahaya çıkacaklardı. Zor bir karşılaşmanın bizi beklediğinin farkındaydık. Çaykur Rizespor fiziksel kapasitesi yoğun oyunculardan kurulu bir ekip. Bu özelliklerini öne çıkaracak oyun anlayışları da var. Özellikle hücumda. Bugün bizi kontratak ve duran toplarda zorlayacaklardı. Bunu biliyorduk."

Maç planlarını birinci devre tamamıyla sahaya yansıttıklarını aktaran Yavaş, "Ritmi düşük, topa sahip olup oyunu, git gel götürmeden güvenli oyun kurup rakip sahaya yerleşip öyle hücum etmek istiyorduk. Bunu çoğu zamanda başardık. Sadece sonuçlandırma noktasında biraz yetersiz kaldığımızı düşünüyoruz. O kadar topa sahip olduktan sonra da hücum anlamında daha etkili olabilirdik. İlk yarı bizim adımıza iyiydi. İkinci devrede aslında beklediğimiz gibi başladı. Sadece bir iki basit top kaybından sonra kontrataktan bir pozisyon verdik. Maalesef yine iyi savunduğumuz bir duran topu da kendi kalemize golü atarak buradan mağlup ayrıldık. Üzgünüz. Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Galibiyeti hak ettik mi o tartışılır ama mutluluğumuz, oyuncularımız iyi bir oyun sergiledi. Sezon başından beri zaten bunu hedeflemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Yavaş, bugün kötü bir oyun oynamadıklarını belirterek, "Burada Çaykur Rizespor'a karşı özellikle ilk devredeki oyun çok değerli. Bunu çoğu takımın, büyük takımların dahi gerçekleştirmediğini biliyorduk. Mağlubiyet için üzgünüz ama oyun için umutluyuz. Bugünkü mağlubiyete rağmen hala Avrupa potasındayız. Son beş maç. Zorlu maçlar bizim için. Umarım ligin sonunda hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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