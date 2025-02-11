Eyüpspor'un Yavaş'ı: 'Anlık Dalgalanma Kaybettirdi' - Son Dakika
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Eyüpspor'un Yavaş'ı: 'Anlık Dalgalanma Kaybettirdi'

Eyüpspor'un teknik sorumlusundan Trabzonspor maçı sonrası açıklama: 'Dalgınlığımız cezalandırıldı.'

11.02.2025 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, rakiplerinin bir anlık dalgınlıklarını cezalandırarak maçı kazandığını söyledi.

Yavaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'a iyi giden süreci devam ettirmek ve puanlar almaya geldiklerini belirterek, "Maça da iyi başladığımızı düşünüyoruz. Bu iyi başlangıcın karşılığı olarak da pozisyonlar bulduk. Yüzde yüz pozisyonlar bulduk, kazandığımız penaltıyı da maalesef değerlendiremedik." dedi.

Ondan sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynayan bir Eyüpspor'un olduğunu ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"Tekrardan pozisyonlar bulduk ama değerlendirilemeyen, sonuçlandırılamayan hücum organizasyonları sonucunda ilk devre elimize gelecek maçı maalesef bitirip içeri girdik. Sonrasında ikinci devre biraz daha dengeli bir oyun oldu. Ancak bir anlık konsantrasyon eksikliği Trabzonspor gibi kaliteli oyunculardan oluşan bir takıma karşı yapmamamız gereken bir hata, ayağımızdaki topu maalesef kolay bir şekilde kaybedip onlara geçiş imkanı verdik ki maç öncesinde buna hazırdık. Trabzonspor'un öncelikle ligin en çok topa sahip olan takımı olduğunu biliyorduk. Ama hücum çeşitliliklerine de sahiplerdi oyuncu profillerinden dolayı. Akan oyunlarda attıkları gollerin de yarısını geçişten attıklarını biliyorduk. Maç boyunca aslında bunlara iyi dikkat etti takımımız. Ancak Trabzonspor bir anlık dalgınlığımızı cezalandırdı, kazandı."

Kerem Yavaş, daha sonra buna bir reaksiyon gösterdiklerini kaydederek, "Maçı çevirebilecek en azından 1 puanı kazanabilecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik, üzgünüz. İlk 5 için önemli bir maçtı. Trabzonspor'un da artık ilk 5'i hedeflediğinin farkındaydık. Kazansaydık bizim için büyük avantaj olacaktı. Oyun olarak memnunuz, oyunu kazandığımızı düşünüyoruz. Ama en nihayetinde bir mağlubiyettir, bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz, oyuncularımıza da söyledik. Ama çok çabuk bunu burada bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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