Eyüpspor ve Boluspor Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Boluspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Berk Yıldız'ın uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Kubilay iki hamlede topun sahibi oldu.
20. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından çizgiye doğru inen Regattin'in içeriye aktardığı pasta Seşlar'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.
54. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası dışı sağ çaprazından Berk Yıldız'ın sert vuruşunda Murat Uçar topu çizgiden çıkardı.
83. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın içeriye çevirdiği topa Melih Kabasakal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mehmet Şengül
Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Murat Uçar (Berkay Kumlu dk. 84), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Ömer Bayram dk. 75), Taşkın İlter (Tugay Kacar dk. 84), Thuram (Melih Kabasakal dk. 58), Seşlar, Recep Niyaz, Regattin (Ampem dk. 58), Bruno
Yedekler: Berke Özer, Çınar Arbay, Fethi Özer, Fredy, Hüseyin Maldar
Teknik Direktör: Arda Turan
Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler, Jefferson (İshak Karaoğul dk. 90+3), Berk Yıldız (Tunahan Çiçek dk. 78), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 90+3), Avramovski, Hakan Bilgiç (Vusal İskandarlı dk. 70), Gigic (Camara dk. 78)
Yedekler: İsmail Çipe, Kerem Paykoç, Hüsamettin Yener, Ercan Coşkun, Diarrassouba
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak - İSTANBUL
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