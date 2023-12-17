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Eyüpspor ve Göztepe, farklı performanslarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Eyüpspor ve Göztepe, farklı performanslarıyla dikkat çekiyor

Eyüpspor liderlik koltuğunda otururken en fazla gol atan takım olurken, Göztepe ise en az gol yiyen takım olarak öne çıkıyor.

Eyüpspor ve Göztepe, farklı performanslarıyla dikkat çekiyor
17.12.2023 - 12:44,
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1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda lider Eyüpspor'u konuk edecek 3'üncü sıradaki Göztepe karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, iki takım farklı alanlarda gösterdikleri performansla dikkat çekti. Topladığı 39 puanla zirveye kurulan Eyüpspor fileleri 42 kez sarsarak en fazla gol atan takım oldu. 29 puana sahip Göztepe ise savunmada adeta tulum çıkardı. Geride kalan 15 maçta yalnızca 8 gol yiyen sarı-kırmızılılar ligin en iyisi oldu. Eyüpspor takımı 15 maçın 13'ünde gol sevnici yaşadı. İstanbul ekibi sadece 2-0 kaybedilen Sakaryaspor ve evinde 1-0 mağlup olduğu Bandırmaspor müsabakalarında ağları havalandıramadı. Göztepe ise 15 maçın 10'unda rakibe kalesini kapatarak kalesine adeta duvar ördü. Göztepe, Sakaryaspor, Çorum FK, Bandırmaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçlarında gol yedi. Göztepe gol yediği hiçbir maçı ise kazanamadı. Göztepe, galibiyet aldığı tüm maçları gol yemeden tamamladı.

Kaynak: DHA
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