Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Altay maçının ardından yaptığı açıklamada, son haftalarda şampiyonluğuna yaklaştıkça gerginliklerin arttığını söyleyerek, "Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Eyüpspor konuk ettiği Altay'ı 4-1'lik skorla mağlup etti. Sezonunun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantilen Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özer, "Daha erkende olabilirdi. Kolay değil, ister istemez şampiyonluk gerginliği. Adanaspor ve bu maçında ilk yarısı git gelleri olan bir maçtı. Daha sonra golleri bulduktan sonra gerçek oyunumuzu sahaya yansıttık. Çok emek verdik. Sabah 6 buçuklarda kalkıp idman yaptık. Günde 3 idman yaptık. Türkiye'de çok alışık olunmayan bir sistem. Hocamızda sezon başından beri her maçta bunu söylüyordu. Sizin onlardan bir fazlanız var, onlar sabah uyurken siz çalışıyordunuz. Tüm maçları bu bilinçle çıktık. Bu emeklerinde karşılığını aldığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eyüpsporlu Berke Özer: Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz - Son Dakika
2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin U-19 takımının sahadan çekilmesiyle 2. dakikada sona erdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti ve şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin çekilmesinin ardından Galatasaraylı futbolcular sahada kalmaya devam etti ve kendi aralarında maç yaptılar.
TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe futbolcuları, Galatasaray'ın 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi. Maçın sonucu ve alınacak kararlar Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadelenin 3. dakikasında sahadan çekildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Büyükekşi, Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalardan dolayı Vali Hasan Şıldak'a teşekkür etti. Büyükekşi, Vali Şıldak'a 63 numaralı A Milli Takım forması, Vali Şıldak da Büyükekşi'ye vazo hediye etti.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında tribünlerden 'Ali Koç dışarı!' sesleri yükseldi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da tribünde görüntülendi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, top kapma çalışması ve dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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