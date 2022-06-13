Eyyübiye Belediyespor Süper Lig'de kalmayı başardı

Türkiye Ampute Süper Lig takımları arasında yer alan Eyyübiye Belediyespor, 2021-2022 sezonunun son karşılaşmasında farklı bir galibiyet elde ederek ligde kalmayı başardı.

Sporun her alanına verdiği desteği, engellilerin sosyal yaşamda yer alması ve başarılarını ispatlaması için de esirgemeyen Eyyübiye Belediyesi, süper ligden gelen bir başarı haberiyle Şanlıurfa'ya yeni bir gurur daha yaşattı. Sezonun son maçında Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol takımıyla karşı karşıya gelen Eyyübiye Belediyespor, Gbassay (Dk.10), Umar Mohammed (Dk.32), Gbassay (Dk.44) ve Muhammed Muzaffer Çelik'in (Dk.49) attığı gollerle karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir galibiyetle kazandı. Elde ettiği son galibiyetle ligde kalma hedefini gerçekleştiren takımı kutlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, takımın başarısında büyük katkı ve destekleri olan Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün, Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım, Teknik Direktör Mustafa Bebe ve futbolcuları tebrik etti.

Süper ligdeki mücadelesine, takımdaki iki oyuncunun ülkesine dönmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, ikinci yarı öncesi üç yabancı sporcuyu daha kadrosuna katarak süper ligde kalmayı hedeflemişti. - ŞANLIURFA