Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

04.07.2022 16:07
Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, belediye spor kulüpleri ve taekwondo spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Pazar günü gerçekleştirilen il seçmelerine 14 sporcu ile katılan Eyyübiye Belediyespor Kulübü AK Evler sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Buna göre 27 kilogramda Halil Polat ve 40 kilogramda Bünyamın Sambur altın, 45 kilogramda Enes Maksut Yıldırım gümüş, 27 kilogramda Muhammed Furkan Ekin, 30 kilogramda Muhammed Baran Aslan ve Ahmet Azad Demirbilekli ile 45 kilogramda Abdülkadir Kaplaner ve Emrah Taş, 57 kilogramda İshak Öztürk ve Ahmet Furkan Yıldırım bronz madalya elde etti.

Şanlıurfa'ya bugüne kadar onlarca başarılı sporcu kazandıran ve uluslararası başarılar elde eden Eyyübiye Belediyesi AK Evler sporcuları, 20-29 Temmuz 2022 günlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek Minikler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılacak. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu Şanlıurfalı sporcu Türkiye şampiyonu oldu Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler Bin kilometrelik yoldan bezelye toplamaya geldiler
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
15:28 Şanlıurfa'da arazi sulama tartışması kanlı bitti! Kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
15:19 Fenerbahçe kampında futbolcularla fotoğraf çektirmek isteyen Galatasaray taraftarına Kim Min-jae'den "Hayır" yanıtı! O anlar gündem oldu
15:15 Doğallıktan yana olduğunu her fırsatta dile getiren Tuba Büyüküstün estetikli halde görüntülendi
15:05 Yerbilimci uzman kötü haberi verdi: Dünyanın ortasındaki çekirdekte incelme var
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 16:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eyyübiye'den 10 minik Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement