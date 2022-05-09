Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika
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Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak

09.05.2022 16:33
Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak

Şanlıurfa Yıldızlar Judo Şampiyonasında kendi kategorilerinde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde eden genç sporcular, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına katılacak.

Şanlıurfa Yıldızlar Judo Şampiyonasında kendi kategorilerinde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde eden genç sporcular, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına katılacak.

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un teşvik ve yönlendirmesiyle, belediyeye bağlı Ak Evler Spor Salonlarında judo sporuyla ilgili çalışmalarını sürdüren gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezaretinde Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen il şampiyonasında üç önemli derece kazandı. Farklı kategorilerde onlarca sporcunun yarıştığı Şanlıurfa İl Şampiyonasında, 42 kiloda Eyyüp Polat ve 55 kiloda Yusuf Göçmez İl birincisi olurken, 73 kiloda Efe Beyazkurt ise ilk ikinciliği unvanını elde etti. Başarılarını tüm Şanlıurfa'ya hediye eden genç sporcular, desteklerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a, antrenörlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi'nin destekleriyle Şanlıurfa'nın gururu olan genç sporcular, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında yarışacaklar. - ŞANLIURFA

Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak
Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak
Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak
Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak

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SOSYALLEŞMEK İÇİN JUDOYA BAŞLAYAN SÜMEYYE, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YOLUNDA SOSYALLEŞMEK İÇİN JUDOYA BAŞLAYAN SÜMEYYE, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU YOLUNDA

Mehmet Kuş, Şanlıurfa, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika


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