Eyyübiyeli sporcular judo Türkiye Şampiyonasına katılacak - Son Dakika

Şanlıurfa Yıldızlar Judo Şampiyonasında kendi kategorilerinde 2 birincilik ve 1 ikincilik elde eden genç sporcular, Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasına katılacak.

Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un teşvik ve yönlendirmesiyle, belediyeye bağlı Ak Evler Spor Salonlarında judo sporuyla ilgili çalışmalarını sürdüren gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezaretinde Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen il şampiyonasında üç önemli derece kazandı. Farklı kategorilerde onlarca sporcunun yarıştığı Şanlıurfa İl Şampiyonasında, 42 kiloda Eyyüp Polat ve 55 kiloda Yusuf Göçmez İl birincisi olurken, 73 kiloda Efe Beyazkurt ise ilk ikinciliği unvanını elde etti. Başarılarını tüm Şanlıurfa'ya hediye eden genç sporcular, desteklerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a, antrenörlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi'nin destekleriyle Şanlıurfa'nın gururu olan genç sporcular, 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonasında yarışacaklar. - ŞANLIURFA