Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa'ya üç madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa'ya üç madalya

18.07.2022 14:35
Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa'ya üç madalya

Eyyübiye Belediyespor Kulübü sporcuları, 15-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Giresun'da düzenlenen İllerarası 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı Turnuvasından üç birincilik, iki üçüncülük kazanarak döndü.

Eyyübiye Belediyespor Kulübü sporcuları, 15-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Giresun'da düzenlenen İllerarası 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı Turnuvasından üç birincilik, iki üçüncülük kazanarak döndü.

Gençlik ve Spor İl Bakanlığı nezaretinde, 15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Bayramı münasebetiyle Giresun'da düzenlenen İllerarası Karate Turnuvası'na, 20 ilden 500 sporcu katıldı. Eyyübiye Belediyespor Kulübü'nden turnuvaya katılan Savaş Öğüş 57 kilogramda Ahmet Taş 52 kilogramda ve Mahmut Hergil 55 kilogramda birincilik, Selahattin Sürmeli 55 kilogramda ve Misbah İsmail 55 kilogramda ise üçüncülük dereceleri elde ettiler. Başarılı sporcuları sosyal medya hesabından tebrik eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa'yı ve Eyyübiye'yi gururlandıran sporcu gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Giresun'da düzenlenen illerarası karate turnuvasında dereceye giren sporcular, bölge seçmelerinin ardından Türkiye ve dünya şampiyonalarına katılacaklar. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa 15 Temmuz'un yıl dönümünde tek yürek oldu Şanlıurfa 15 Temmuz'un yıl dönümünde tek yürek oldu 15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu 15 Temmuz akşamı ulaşım ücretsiz oldu
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Demokrasi, Giresun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa'ya üç madalya - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:36 Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Umut Evirgen'in tatil pozları olay oldu
14:36 Sermiyan Midyat'tan uçakta dil tepkisi: Herkes Arapça konuşuyor, umarım Trabzon'a gidiyorum
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Eyyübiyeli sporculardan Şanlıurfa'ya üç madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement