Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım

Fenerbahçe\'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.

26.02.2024 22:54  Güncelleme: 22:59
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray- Antalyaspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlardan dolayı kulübün resmi sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

"EMEK HIRSIZLĞI"

Fethi Pekin, açıklamasında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

Fethi Pekin'in açıklamasının tamamında, "Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!" ifadeleri yer aldı.

Ezeli rakipler birbirine girdi! Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası zehir zemberek paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hasan Vanlı: mal mı bunlar ya, neyin tiyatrosu? hiç mi kendi maçlarını izlemiyorlar? iş olsun diye açıklama yapmak, iyice saçmalıyorlar gerçekten 133 96 Yanıtla
  • Arzum Baskara: Dogru demisler 94 69 Yanıtla
  • Emre Akcay: Avrupa kuparından şike yüzünden çıkarılmış trabzonun kupasını gasp etmiş 6 haftadır aynı var hakemiyle penaltı kazanan dünyanın en fazla saçma penaltı kazanan takımının tarihden bahsetmesi kendi tarihini görmezden gelmesi bir nastudurjmus taraftarı olarak bizi çok üzmüşdür 48 50 Yanıtla
  • tarık özdemir: Böylesine rezalet bir maç tok büyük ekşi istifa etmeden son demlerinde gs yi şikenin merkezi haline getirdi olmayan penaltılar verilmeyen bariz ofsaytlar eeee Türk futbolunda tarih boyunca şikesi kanıtlanıp kupası alınmayan tek kulüp be de olsa gs Merak edenler ZALAD ANKARAGÜVÜ kalecisi itiraflarını izlesin her yerde var 42 29 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Ülke futbolunun yakasından düşün artık, herşey galibiyet değil. Bunu gsnin öğrenmesi gerekiyor! Uzun vadede kendi çukurlarını kazıyorlar… 27 20 Yanıtla
  • Selim Ünal: Mehmet büyük ekşi federasyon başkanından ziyade hıyar çiftçisine benziyor.Mehmet büyük ekşinin federasyon başkanlığı yapacak kapasitede olduğunu düşünmüyorum. TRABZONSPOR TARAFTARI 8 0 Yanıtla
  • Kasim Ozdal: Biri allı biri pullu.Iki takımın da çekişmeli gitmesi lazım ki maçlar seyredilsin.Yoksa fark açılsa kim seyreder.Zaten lig kalitemiz somali ligi gibi. 1 0 Yanıtla
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