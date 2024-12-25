Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi

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U17 Elit A Ligi'nin 19. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Arda Tagay, Yusuf Dağhan Kahraman, Muhammed Arda Abir, Abdullah Kolazlı, Furkan Koçak ve Yusuf Arda Özyurt attı. Fenerbahçe'nin tek golünü Yasir Altuntaş kaydetti. Galatasaray puanını 34'e çıkarırken, Fenerbahçe 28. sırada kaldı.

25.12.2024 15:05  Güncelleme: 15:24
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Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

GOL OLDU YAĞDILAR

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28. sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe\'yi 8-1 yendi

Muhammed Arda, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rekabette tarihi skor: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 8-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    federasyona tepki olsun diye oynamamistır fiberbahceliler 4 11 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TEK BÜYÜK GALATASARAY GALATASARAY DA GELECEK SAĞLAM ELLERDE 8 7 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    acımasızca olmuş. hahaha 12 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Yapı olabilir :)) 9 1 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    Zuajahajajja 7 0 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Yapı yapı diye aldınız Sapı 5 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    aynini osim ve arkadaslarindanda bekliyoruz 3 1 Yanıtla
  • vasfi demir:
    anca u17 atarsınız biz abilerine 6 sapladik arkadan)) 1 3 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    Ne kadar inanilmaz bi olay degil mi ?? 0 0 Yanıtla
  • 541154:
    su topu macımı bu puhahaha 0 0 Yanıtla
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