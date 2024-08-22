F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun - Son Dakika
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Spor

F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun

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Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in transfer listesinde yer alıyor. Nice, resmi maçlarda kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen Akaydın'ı 1 yıllığına kiralamak ve zorunlu opsiyonla satın almak istiyor. Transferin hızla tamamlanması için kulüp yetkilisinin Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapması bekleniyor.

22.08.2024 15:02
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

KİRALAMAK İSTİYORLAR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydın'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibi, tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.

SAMET GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Samet Akaydın'ın da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

FRANSIZLAR ACELECİ

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor. Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek. Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

F.Bahçe\'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun

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Son Dakika Spor F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Muammer Gökçetin: Yalanın daniskası. Bu haberi yapan kesinlikle FB dir 7 19 Yanıtla
  • Serkan Basar: fransız devi denince psg monaco lyon felan sandım ama haberin içine girince devin adı nice olunca güldüm ve okumadan çıktım :)) 7 12 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Ama yorum yapmışsın 0 2
  • Yelloz Kız: bunu nice ne yapacakmış acaba turşuluk 5 11 Yanıtla
  • Çelikk: samette futbolcu mu sanki 4 9 Yanıtla
  • Serkan Beyhan: Sametten hemen kurtulun 8 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: FRANSIZ DEVI MI , ORADA TEK DEV PSG GERISI FENEV BJIK AYARINDA, 2 8 Yanıtla
  • Sabri İnce: Bizim takımlar küçük olduğu için Fransa'nın sıradan takımı Nice büyük oluyor . Ne büyürttünüz sıradan avrupa takımlarını veya bu avrupa merakı nereden geliyor ? 3 3 Yanıtla
    Neco: Bizim büyük dediğimiz takımların saçma sapan, ismini bile duymadığımız sıradan takımlara yenilmelernden olabilir sanki 0 0
  • veysel unlu: İnşallah. Gider kazma 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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