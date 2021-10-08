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F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu - Son Dakika

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu

08.10.2021 09:08

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde Alpha Tauri'den Pierre Gasly, yarış öncesi yaptığı açıklamalarda Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu. PSG taraftarı olduğunu dile getiren Gasly, "Burak şampiyonluğumuza neden oldu. Bizi çok üzdü. Bu sezon umuyorum ki Burak bize bir engel çıkarmaz" sözlerine yer verdi.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si öncesinde AlphaTauri'den başarılı pilot Pierre Gasly, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. İstanbul'da geçtiğimiz sezon da yarışan Fransız sürücü, buradaki yarışta bu sene daha da iddialı olduğunu dile getirdi.

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"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Geçen sezon yaşadıklarını ve bu sezonki beklentileri hakkında Gasly, "Pierre Gasly "Türkiye Grand Prix'sinde geçen sene ne yazık ki bazı sorunlar yaşadık. Özellikle yağmur lastikleriyle ilgili çok fazla problemle karşı karşıya kaldık. Takım olarak en şanssız hafta sonlarımızdan birisiydi diyebilirim. Bu yüzden de büyük hayal kırıklığı yaşadık. Ne var ki yine bu sebepten, bu sene buraya daha çok çalışarak ve çok daha hazırlıklı geldik. Geçen seneye göre daha tecrübeli ve bir çok şeye hazırlıklıyız. Bu sene burada daha iyi bir performans sergileyeceğimizden ve daha iyi yarışacağımızdan eminim" açıklamasını yaptı.

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly'den Burak Yılmaz itirafı! Konuyu bir anda Milli futbolcumuza getirdi

"BURAK UMARIM BİZE SORUN ÇIKARMAZ"

Konuyu bir anda futbola getiren Gasly, "Burak Yılmaz geçen sene çok çok iyi oynadı ve bu performansı PSG olarak bizim şampiyonluğu kaybetmemize neden oldu. Çok güçlü bir forvet. Lille'de harika bir iş çıkardığını kabul etmek gerek. Paris Saint Germain için üzücü bir sonuç doğurdu tabii bu ama sonuç olarak ben bu takımın taraftarıyım ve iyi günde de kötü günde de PSG'yi tutmaya devam ederim. Bu sezon ise umuyorum ki sezon sonunda gülen biz olacağız ve şampiyonluğa ulaşacağız. Umarım Burak bir kez daha şampiyonluğumuzun önüne bir engel çıkarmaz (gülüyor" ifadelerini kullandı.

F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu

Burak Yılmaz, Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: F1'in ünlü pilotu Pierre Gasly, Burak Yılmaz hakkında konuştu - Son Dakika
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