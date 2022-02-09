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Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı - Son Dakika

Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı

09.02.2022 10:50
Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 2022 Milli Takım kadrosuna girmeyi başaran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularını misafir etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Satranç Federasyonu 2022 Milli Takım kadrosuna girmeyi başaran Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcularını misafir etti. Milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından açıklanan 2022 Yılı Milli Takım kadrosunda yer alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Dila Baloğlu, Beren Kalyoncu ve Kutay Sakmak, Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Satranç Şampiyonası'nda hamle yapacaklar. Şampiyona öncesinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun misafiri olan milli sporcular, il ve Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların mutluluğunu paylaştılar.

Küçükler ve Yıldızlar Satranç Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıların ardından Milli takım kadrosunda yerlerini alan yeşil-siyahlı sporcular, Avrupa Satranç Şampiyonası'nın ardından Dünya Yaş Grupları Satranç Turnuvası için hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam edecekler.

"Sporcularımız, hayalimizi gerçekleştiriyorlar"

Milli sporcuların ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ay-yıldızlı sporcuların spor adına belirledikleri hedefleri ve hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "Hamleni Yap Projesi ile geniş kitlelere satranç sporunu tanıttık. Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleriyle ilimizde satranç branşında faaliyet gösteren lisanslı sporcu sayısı her geçen gün artıyor. İnşallah kurumlar arası iş birliğiyle bu başarılar artarak devam edecek. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından açıklanan 2022 Yılı Milli Takım kadrosunda yerlerini alan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemizi temsil edecekler. Elde edilen başarılar gerçekten çok kıymetli. Bu noktada emeği geçen başta değerli sporcu velilerimiz olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Spor alanında en büyük hedefimiz ve hayalimiz, uluslararası platformda sporcularımızın İstiklal Marşımızı okutmaları ve ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı göndere çektirmeleriydi. Spor kulübümüz çatısı altında yarışmacı faaliyetlerini sürdüren sporcularımız, çok şükür bunu birçok kez başardılar ve hayallerimizi gerçekleştirdiler. İnşallah bu başarıların devamı gelecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı
Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı
Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı

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Türkiye Satranç Federasyonu, Milli Takım, Şehitkamil, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fadıloğlu, milli satranççıları ağırladı - Son Dakika Spor


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