Fadıloğlu: "Tesisler, Türk sporuna hizmet ediyor"

Şehitkamil Belediyesi, 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 12. Yüzme ve Paletli Yüzme Yarışları'nda 5 farklı ilden 723 lisanslı sporcuyu misafir etti. Kulvarlarda büyük heyecana sahne olan organizasyon, tribünlerden büyük ilgi gördü.

"25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Kutlama Etkinlikleri" çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 12. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme ve Paletli Yüzme Yarışları, 5 farklı ilden organizasyona katılan 18 farklı kulüp ve 723 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. 16 farklı disiplinde 7-12 yaş aralığındaki lisanslı sporcuların palet vurup, kulaç attığı yarışlarda dereceye giren sporcular ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadılar.

Alleben Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılış seremonisinde Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kulvarların şampiyonlarını yalnız bırakmazken, sporcu velileri organizasyon süresi boyunca tribünlerden büyük coşkuya ortak oldular.

"100. Organizasyonu startını vermiş olmanın gururu yaşıyoruz"

Ay-yıldızlı coşkunun zirvede yaşandığı yarışların açılış seremonisinde konuşma yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu'nda, son etkinliğin startını vermiş olmanın büyük gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenen 100 Gençlik ve Spor Organizasyonu'nun sonuncusu, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü Kutlama Etkinlikleri" çerçevesinde düzenlediğimiz 12. Geleneksel Kurtuluş Kupası Yüzme ve Paletli Yüzme Yarışları. Bu ana tanıklık etmenin büyük gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Alleben Yüzme Havuzumuzda 5 ilden, 18 farklı kulüp ve 723 lisanslı sporcumuzu misafir ediyoruz. Tüm katılımcılarımıza göstermiş oldukları büyük ilgiden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Organizasyonun titizlikle planlanıp icra edilmesinde emeği geçen tüm teknik ve idari kadroya teşekkür ediyorum. Tesislerimiz sadece Şehitkamil'e ulusal spor organizasyonlarına hizmet veriyor. Bu platformda yetişen sporcularımız Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında birbirinden önemli şampiyonluklara imza attılar. Bu kararlı ve disiplinli bir çalışmanın ürünü. Bugün kulvarlarda yerlerini alan sporcularımızın da bizlere büyük başarılar yaşatacağına gönülden inanıyor, tüm sporcularımıza sağlık ve başarı dolu bir spor yaşamı diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP