Fahrettin Yıldız Kaykay Federasyonu Başkanı - Son Dakika
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Fahrettin Yıldız Kaykay Federasyonu Başkanı

Fahrettin Yıldız Kaykay Federasyonu Başkanı

Kaykay Federasyonu'nun genel kurulunda Fahrettin Yıldız, 75 oyla başkan seçildi. Ayvazoğlu itiraz etti.

21.10.2024 15:19
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TÜRKİYE Kaykay Federasyonu'nun 2'nci Olağan Genel Kurulu'nda Fahrettin Yıldız ve mevcut başkan Metin Ayvazoğlu başkanlık için yarıştı. Seçim sonucunda Yıldız 75, Ayvazoğlu ise 74 oy aldı. Divan Başkanı Abdullah Albunar, Genel Kurul Sonuçlarını açıklayarak seçimi sona erdirdi.

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Metin Ayvazoğlu seçim sonuçlarına itiraz etti. Divan başkanı Albunar, Genel Kurul'u kapattığını ve yeniden sayım olmayacağını belirtmesi üzerine taraflar arasında gerginlikler yaşandı. Uzun süren tartışmaların ardından seçimi 1 oy farkla kazanan Fahrettin Yıldız, tartışmalara son vererek oyların yeniden sayılmasını istedi. Divan Başkanı Albunar, Yıldız'ın bu teklifini kabul ederek salondaki tüm delegeleri dışarı çıkardı. Her 2 başkan adayı ve sandık görevlileri ile divan görevlilerinin kaldığı Genel Kurul salonunda oylar tekrar sayıldı. 4 oyun geçersiz olduğu genel kurulda sonuç değişmedi. Fahrettin Yıldız 75 oy ile Türkiye Kaykay Federasyonu'nun yeni başkanı seçilirken, eski başkan Ayvazoğlu ise 74 oyda kalarak seçimi kaybeden taraf oldu.

Kaynak: DHA

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