Fahri Amca bisikletiyle 22'inci kez Çanakkale yolunda - Son Dakika

MKE Ankaragücü bisiklet eski sporcusu 77 yaşındaki Fahri Yılmaz, 18 Mart'ta Çanakkale'de olmak için 22'inci kez yola çıktı.

Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale'de olmak için bisikletle yola çıkan 77 yaşındaki MKE Ankaragücü bisiklet eski sporcusu Fahri Yılmaz, bu yıl da 22'inci kez Çanakkale yoluna koyuldu. Ankara'dan hareket eden Yılmaz'ın hedefi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına katılmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ankaragücü bayrağı vermek.

Duygularını aktaran Fahri Yılmaz, Ankaragücü formasını gururla taşıdığını, Çanakkale'ye vardığında tüylerinin diken diken olduğunu belirterek, "Bu Çanakkale'ye 22. gidişim o kadar mutluyum ki diyecek kelime bulamıyorum. Oraya vardığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Şu an da bile heyecanlanıyorum. Ankaragücü taraftarı olsun, başkanı olsun bunları mutlu etmek benim için çok önemli. Onların mutluluğunu görünce ben daha mutlu oluyorum. Şunu da söyleyeyim inşallah Süper Lig'e çıkarız" ifadelerini kullandı.

Arkadaşının tavsiyesi ile bu işe başladığını ve 80 yaşına kadar bu eylemine devam edeceğini aktaran Yılmaz "Ben eskiden hep Ankara içinde gezerdim; Elmadağ, Çubuk, Beypazarı'na giderdim. Bir arkadaşım bana 'Niye Ankara içinde dolanıp duruyorsun? Sen git Türkiye turu yap' dedi. Türkiye turu yaptım ve en son Çanakkale kaldı. Çanakkale'ye de sürekli olarak gidiyorum ama bitmiyor. Nereden çıktım bu yola diyerek serzenişte bulunuyorum. En sonunda Çanakkale şehitliğini görünce bir daha da bırakamadım. 22'inci sefer oluyor ve çok muyluyum. 80 yaşıma kadar da gideceğim. Bütün Ankaragüçlüleri, bütün Ankaralıları duygulandırıyorum o bana yetiyor" diye konuştu.

Eski sporcu Fahri Yılmaz'ı yolcu etmeye gelen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ise sporunun yaşı olmadığına dikkat çekerek "Fahri Bey 60 yıllık bir Ankaragüçlü ve uzun süredir de Ankaragücü Tesisleri'nden 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sembolik olarak bisikletle Çanakkale'ye yolculuk yapar. 11 gün sonra Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü inşallah sağ salim bisikletiyle beraber oraya varmış olur. Böyle bir eylemi bir Ankaragüçlünün gerçekleştiriyor olması bizlere ayrıca mutlu ediyor. Bugün onu uğurlamak için buradayız. Kendisini bu çabasından, özverisinden ve Ankaragücü sevdasından dolayı teşekkür ediyorum. Sağlığı müsait olduğu müddetçe her yıl burada bu serüven devam edecek diyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA