Fanatik Sports Business Summit 2023, Ataköy Olimpiyat Evi'nde düzenlendi. Etkinlikte olimpik ve paralimpik branşları üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Fanatik gazetesi ev sahipliğinde, Petrol Ofisi, Türkiye İş Bankası, Ülker ve Vestel sponsorluğunda bu yıl 5. kez düzenlenen Fanatik Sports Business Summit 2023, Ataköy Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in yaptığı etkinlikte, sporun birçok dalı ile ilgili konuşmalar ve oturumlar düzenlendi. Etkinliğin konu başlıkları arasında; 'Petrol Ofisi ile Kadın Futbolu', 'Vestel ile Sporda Sürdürülebilirlik', 'Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat Yolunda', 'Ülker ile Geleceğin Yıldız Kızları ve Kadın Futbolu' ve 'Paralimpik Sporlar' yer aldı.

Uğur Erdener: "Olimpik ve paralimpik spor dallarımızın sesini kamuoyuna daha fazla duyurmak istiyoruz"

Tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Uğur Erdener, "Spor medyamızın etkin değeri Fanatik gazetemizin düzenlediği Sports Business Summit'in bu yıl Olimpiyat Evi'nde beşincisini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğin temel amacı, futbolun gölgesinde kaldığı düşünülen, söylenen olimpik ve paralimpik spor dallarımızın sesini kamuoyuna daha fazla duyurmak, sporcularımızın bilinirliğini, tanınmalarını artırmak, onların sorunlarını tekrar tekrar gündeme getirmek. En önemlisi sporcularımızı, özellikle elit sporcularımızı markalarla buluşturmak. Bir diğer konu kadın futbolu, bu etkinliğin önemli konularından biri olacak. Bildiğiniz gibi ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda katılan sporcuların yüzde 50'si erkek, yüzde 50'si kadın. Kadın futbolunun yükselmesi de belki bir anlamda bu temel amaçlara hizmet bağlamında önem taşıyor" diye konuştu.

"Sporcuya destek anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz"

Olimpik sporlara ve sporculara desteğin artması gerektiğini aktaran Erdener, "Özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılında sporcunun değerini artıracak, yükseltecek, ona daha fazla destek sağlayacak her türlü projeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda biz de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak olimpiyat oyunlarına katılacak 47 sporcuyu paydaşlarımızla birlikte, kendi kaynaklarımızdan da 53 sporcumuzu destekliyoruz. Biz de sporcuya destek anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ne kadar çok elit sporcu yetiştirebilirsek, olimpiyat oyunlarında da o kadar çok kota kazanma şansımız olur. Daha fazla kota ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Daha fazla kota daha fazla madalya demek. Olimpiyat oyunlarındaki temsilimizi mutlaka artırmak zorundayız. Özellikle olimpiyat oyunlarına takım katılımını ülkemizden artırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ilk oturumunda kadın futbolu üzerine konuşma gerçekleştirildi. Oturuma A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Berna Yeniçeri ile Petrol Ofisi Grubu CMO'su Sinan Seha Türkseven katıldı. Kıragası ve Yeniçeri, Türkiye'deki kadın futbolunun hedefleri ve gelişimi üzerine görüşlerini aktardı.

Ardından etkinlikte 'Vestel ile Sporda Sürdürülebilirlik' isimli oturum düzenlendi. Oturuma milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Ampute Milli Takım futbolcusu Barış Telli ile Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Osman Badur katıldı. Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı da oturuma video konferans yöntemiyle bağlandı. Şampiyon sporcular, sporda sürdürülebilirlik üzerine fikirlerini söyledi.

Günün üçüncü oturumunda ise basketbol üzerine konuşma yapıldı. Oturuma Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan katıldı. Onan, Basketbol Süper Ligi'nin kalitesi ve rekabet hakkında açıklamalarda bulundu.

Daha sonra 'Türkiye İş Bankası ile Olimpiyat Yolunda' isimli oturum düzenlendi. Oturumda milli cimnastikçi İbrahim Çolak, milli eskrimci Nisanur Erbil ve milli boksör Gizem Özer konuşma gerçekleştirdi. Sporcular, olimpiyat yolunda kendi branşlarında yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, paralimpik sporlar üzerine yapılan oturumla devam etti. Bu oturuma Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk Kurulu Başkanı Ümit Deniz Kurt, milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü, milli paralimpik eskrimci Hakan Akkaya ile milli paralimpik atıcı Ayşegül Pehlivanlar katıldı. Oturumda sporcular, paralimpik sporları hakkında konuştu.

Etkinliğin son oturumunda ise olimpik branşlar üzerine konuşuldu. Son oturuma da milli yüzücü Kuzey Tunçelli, milli ciritçi Eda Tuğsuz, Cimnastik Milli Takım Başantrenörü Yılmaz Göktekin, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, milli güreşçi Ali Cengiz katıldı. Oturma milli okçu Mete Gazoz da video konferans yöntemiyle bağlandı. Katılımcılar, olimpik branşlar üzerine görüşlerini paylaştı.

Fanatik Sports Business Summit 2023, oturumların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL