Farioli\'den Çavuşoğlu\'na Taziye Ziyareti

Portekiz'in Porto takımını çalıştıran teknik direktör Francesco Farioli, Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek taziye ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Alanyaspor'da yardımcı antrenör ve teknik direktörlük görevi yapan Farioli, yakın zamanda kapalı bypass ameliyatı geçiren Çavuşoğlu'na acil şifalar dilerken,geçen ay kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun vefatı nedeniyle de başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan İtalyan teknik adam Farioli, Hasan Çavuşoğlu'nu iyi görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizi çok iyi gördüm. Güçlü bir insansınız. Umarım en yakın zamanda gollerinizi sosyal medyada tekrar göreceğiz. Yıllar sonra buraya gelmek, yaptığımız işleri anmak ve sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Buralara sizin sayenizde geldik. O zamanlar bana inandınız ve o vizyonu bize kazandırdınız. Bugünlere geldiysek sayenizde oldu. Beş yıl sonra ilk kez tatile çıktım ve sizleri görmeye buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ise Farioli'nin Avrupa'daki başarılarından gurur duyduklarını dile getirdi.

Farioli'ye ziyareti ve vefası için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Seni özlemiştik. Porto'da şampiyon olmandan ötürü seninle gurur duyduk. Bizde çalıştıktan sonra büyük takımlara giden teknik direktörler arasında Alanyaspor'a veya şahsıma açık yüreklilikle teşekkür eden ilk hoca sen oldun. Nice, Ajax ve Porto'da görev yaparken her zaman bu başarıda payımız olduğunu belirttin. Bunun için ayrıca teşekkür ediyor, seni çok seviyoruz." diye konuştu.

Farioli, ziyaretin anısına Porto'da forma giyen Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı Thiago Silva'nın imzaladığı 1000. maçına özel hazırlanan formasının üzerine "Hasan başkana, Alanyaspor'a, bu rüyayı mümkün kıldığınız için! Her zaman minnettarım!" yazarak Çavuşoğlu'na hediye etti.