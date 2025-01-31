Farioli: Galatasaray'a Karşı İyi Oynadık - Son Dakika
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Farioli: Galatasaray'a Karşı İyi Oynadık

Ajax Teknik Direktörü Farioli, Galatasaray zaferi sonrası oyuncularını tebrik etti ve hazırlık vurgusu yaptı.

31.01.2025 02:46
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Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 2-1 kazandıkları Galatasaray maçında çok iyi oynadıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir futbol sergilediklerini aktaran Farioli, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Kulüple ve oyuncularımla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Bugün çok güzel bir gece yaşadık. Bir kez daha neler yapabileceğimizi gösterdik. Şu an özel bir durumdayız. Kazandığımız maçtan dolayı çok fazla da sevinemiyoruz. Çünkü birkaç gün içinde Feyenoord ile oynayacağız. Kendimizi çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Zorlu bir maç olacak." diye konuştu.

Galatasaray'daki yıldız futbolcuların performansının sorulması üzerine Farioli, "Bence ilk 3'te yer alan yıldız futbolculara karşı oynadık. Fiziksel olarak kaliteleri ve formları çok iyiydi. Performansları ortada." dedi.

Francesco Farioli, maçta kalelerine 28 kez şut çekildiğinin hatırlatılması üzerine, "Güçlü bir takıma karşı elimizden geleni yaptık. En çok şut çeken kazanacak diye bir şey yok. Bizim attığımız şutlar çok daha iyi denk geldi. Daha kontrollüydük." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile karşılaştıklarını dile getiren Farioli, "Beşiktaş, çok iyi bir futbol takımı. Galatasaray, Türkiye Ligi'nde çok iyi yerlere geldi. Biz sadece elimizden geleni yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Bugün oyuncularım elinden geleni yaptı. Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Çok yıldız oyuncu var. Bugün Yunus ve Barış'ın nasıl oynadığını da gördük. Türkiye'ye ve Türk takımlarına karşı çok saygım var. Hiçbir eksikleri yok." şeklinde görüş belirtti.

Müsabakada Ajax'ın ikinci golünü kaydeden Kian Fitz-Jim ise "Oynadığımız futbol tüm maç boyunca çok da iyi değildi. Ancak gerçek bir takım olarak mücadele ettik. Ne mutlu ki ben de bir gol atabildim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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