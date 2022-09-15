Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı

15.09.2022 14:19
Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül'de gruptaki son maçında karşılaşacağı rakibi Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül'de gruptaki son maçında karşılaşacağı rakibi Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Hakan Ericson tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer aldı:

KALECİ:  Gunnar Nielsen (FH Hafnarfjør?ur), Teitur Gestsson (HB Tórshavn), Mattias Lamhauge (B36 Tórshavn)DEFANS:  Gilli Rólantsson (Odds BK), René Joensen (KÍ Klaksvík), Hør?ur Askham (HB Tórshavn), Sonni Nattestad (B36 Tórshavn), Heini Vatnsdal (KÍ Klaksvík), Viljormur Davidsen (Helsingborgs IF)ORTA SAHA:  Jóannes Bjartalí? (KÍ Klaksvík), Mads Boe Mikkelsen (KÍ Klaksvík), Pætur Petersen (HB Tórshavn), Hallur Hanssson, (KR Reykjavík), Gunnar Vatnhamar (Víkingur), He?in Hansen (HB Tórshavn), Sølvi Vatnhamar (Víkingur), Jákup Andreasen (KÍ Klaksvík), Meinhard Olsen (Mjøndalen IF), Ári Mohr Jónsson (HB Tórshavn), Hannes Agnarsson (B36 Tórshavn), Andrass Johansen (B36 Tórshavn)

FORVET:  Jóan Edmundsson (SK Beveren), Klæmint Olsen (NSÍ Runavík), Patrik Johannesen (Keflavík


- İstanbul
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Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı - Son Dakika
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