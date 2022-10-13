Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması - Son Dakika
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Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

13.10.2022 13:59

- Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: "Fenerbahçe maçı biletleri 13 dakikada tükendi" "Beklediğimizin 7 puan gerisindeyiz" MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp tarihini konu alan 'Tek Yürek Ankaragücü' film setine yaptığı ziyarette "13 dakikada...

- Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca:

"Fenerbahçe maçı biletleri 13 dakikada tükendi"

"Beklediğimizin 7 puan gerisindeyiz"

ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp tarihini konu alan 'Tek Yürek Ankaragücü' film setine yaptığı ziyarette "13 dakikada bütün biletler tükendi. 25 bin kişi ile bu maçı oynayacağız. Ben takımıma, oyuncuma, teknik heyetime güveniyorum. Taraftarın coşkusuna inanıyorum. İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek" dedi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün spor tarihinin beyaz perdeye taşınacağı 'Tek Yürek Ankaragücü' film setini ziyaret etti. Başkan Koca, ziyarette açıklamalarda bulundu. Filmden elde edilen gelirin yüzde 80'inin kulkübe aktarılacağını ifade eden Başkan Koca, "Çok doğal ve Ankara'nın tarihi mekanlarından bir yerde 'Tek Yürek Ankaragücü' filminin çekiminin başlangıcını yaptık. Arkadaşlarımız, filmi 27 Aralık'a yetiştirmeye çalışacak. O tarih Ankara için çok önemli. Kurtuluş Savaşı sırasında mermi imalatında çalışanların kurduğu bir takımın başkanı olmaktan gurur yaşıyorum. Arkadaşlarımızın ciddi bir eser ortaya çıkaracaklarından eminim. Bu eserin çıkması için yönetimden 3 iş adamı arkadaşımız sponsor oldu. Ciddi bir sanat değeri olan bu eser, ciddi bir izleyici oranıyla buluştuğunda buradan elde edilen gelirin yüzde 80'i Ankaragücü'ne aktarılacak. Bu film ve 2 yıl sonra yeniden açılacak olan 19 Mayıs Stadyumu ile birlikte Ankaragücü için yeni bir sayfa açılacağına inancım tam" şeklinde konuştu.

"Kadromuza ve teknik ekibimize güveniyoruz"

Fenerbahçe maçına hazır olduklarını kaydeden Başkan Koca, "Pazartesi günü önemli bir maça çıkacağız. İstanbulspor galibiyeti bizi motive etti. Kadromuza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Bu kadronun bu sıralarda olması bizi üzüyor. Oyuncuların birbirleri ile uyum içinde kaldıkları sürece başarının geleceğine inanıyorum. Bizim için Fenerbahçe ve ya başka bir takımla oynamak fark etmiyor. Bu lig zor bir lig. 13 dakikada bütün biletler tükendi. 25 bin kişi ile bu maçı oynayacağız. Ben takımıma, oyuncuma, teknik heyetime güveniyorum. Taraftarın coşkusuna inanıyorum. İnşallah pazartesi yüzümüz gülecek" açıklamasını yaptı.

"Beklediğimizin 7 puan altındayız"

Bekledikleri puanın 7 puan altında kaldıklarının altını çizen Faruk Koca, "Beklediğim bir Ankaragücü olmadı. Beklediğimizin 7 puan gerisindeyiz. 1 farkla kaybettiğimiz maçların bir kısmını beraberlikle ve ya galibiyetle kapatmalıydık. Sadece Karagümrük maçındaki mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Şu anda Ankaragücü geçmişteki hiçbir krizle uğraşmıyor. Oyuncular maaşlarını ve primlerini zamanında alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Minik Ömer'in cevabı herkesi güldürdü

Öte yandan filmde rol alacak olan minik oyuncu Ömer Toprak Yılmaz'a "Ankaragücü - Fenerbahçe maçını kim kazanır" sorusu soruldu. Minik oyuncunun "Fenerbahçe kazanır" cevabını ise çevredeki herkesin gülmesine neden oldu. Açıklamaların ardından Başkan Koca, günün anısına film ekibiyle birlikte pasta kesti.

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Kaynak: İHA

Ankaragücü, Faruk Koca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Faruk Koca'dan Fenerbahçe maçı açıklaması - Son Dakika

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