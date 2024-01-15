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Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı - Son Dakika
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Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı

MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katıldı. Koca, toplantıda Trendyol Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda etti. Yargı sürecinin devam ettiğini belirten Koca, futbolla ilgili değerlendirmesini daha sonra yapacağını söyledi.

Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı
15.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:50
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- Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı

İSTANBUL - MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katıldı. Koca, toplantıda Trendyol Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda etti.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki binasında gerçekleştirilen toplantıya MKE Ankaragücü Kulübü'nün eski Başkanı Faruk Koca da katıldı. Toplantının ilk bölümünde yer alan Koca, Süper Lig takımlarının başkan ve yöneticilerine veda ettikten sonra toplantıdan ayrıldı.

Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faruk Koca, "Vedalaşmak için geldim. 1,5 yıl beraber çalıştık. Vedalaşmak, helalleşmek istedim. Birlikte mesaimiz oldu. Sağ olsunlar bugün gelmemi istediler, ben de bu sebeple geldim. Olayı anlattım. Sağ olsunlar dikkate aldılar. Futbolda bu saatten sonra inşallah bu olay üzerine bazı hakem kararları ve futbolun marka değeri için düzelme vesilesi olur. Bekliyoruz" diye konuştu.

Yargı sürecinin devam ettiğini söyleyen Faruk Koca, Pişmanlık duyup, duymadığı sorusuna ise, "Benim yargı sürecim devam ediyor. Futbolla ve bu olaylarla ilgili bir değerlendirme yapacağım ama bugün değil" şeklinde cevap verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Kocayı toplantıdan ayrılışı sırasında dışarı çıkarak uğurladı.

Kaynak: İHA
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