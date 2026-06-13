Fas, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve Arap ülkesi Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da yeni başarılara gözünü dikti.

Fas Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 23. FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, İskoçya ve Haiti ile C Grubu'nda mücadele edecek.

"Atlas Aslanları", turnuvadaki ilk maçını "Sambacılar" ile 14 Haziran Pazar TSİ 01.00'de New York New Jersey Stadı'nda oynayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Fas, 7. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Yarı finale çıkan ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi Fas

Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk ve tek Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Hem Afrika hem de Arap ülkesi olan Fas, benzer bir başarıyı 2026 Dünya Kupası'nda da göstermek için sahaya çıkacak.

Ouahbi, üç ay önce görevi devraldı

Fas Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Walid Regragui'nin yerine mart ayında Muhammed Ouahbi getirildi.

Regragui yönetimindeki Fas, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

Şili'de düzenlenen 2025 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda tarihi başarıya imza atan Ouahbi, Fas'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Öne çıkan oyuncuları

Fas, bu turnuvada, PSG'de oynayan Achraf Hakimi, Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi, Real Madrid'den Brahim Diaz ve Manchester United forması giyen Noussair Mazraoui gibi yıldız isimlerine güveniyor.

"Atlas Aslanları", FIFA dünya sıralamasında 7'inci sırada bulunuyor.

Daha önce 1 kez karşılaştılar

Fas ile Brezilya, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

1998'de Fransa'da düzenlenen organizasyonda A Grubu maçında Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmişti ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak.