Fas Federasyonu'ndan Yamal'a Başarı Dileği - Son Dakika
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Fas Federasyonu'ndan Yamal'a Başarı Dileği

15.06.2026 00:11
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Fas Futbol Federasyonu Başkanı Lekjaa, Yamal'ın İspanya'yı seçmesine saygı gösterdi ve finalde karşılaşmayı umdu.

Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fouzi Lekjaa, Lamine Yamal'ın İspanya Milli Takımı'nı seçmesi nedeniyle iki ülkenin finalde karşılaşmasını temenni ettiğini söyledi.

Lekjaa, verdiği bir röportajda, babası Faslı yıldız futbolcuyu ikna etmek için İspanya'da birkaç kez toplantı yaptıklarını ancak Yamal'ın İspanya'yı seçtiğini açıkladı.

Futbolcunun tercihine saygı duyduğunu belirten Lekjaa, "Ona başarılar diliyorum. Doğru seçim yapıp yapmadığını ona göstermek için bir finalde karşılaşmayı umuyorum." dedi.

Avrupa ülkelerinde doğmuş Fas kökenli futbolcuları milli takıma çekmedeki başarılarına değinen Lekjaa, "Biz, Afrika turnuvalarında düzenli rekabet etme ve Dünya Kupalarına katılma fırsatı sunan bir ülkeyiz. Bu istikrarlı uluslararası proje oyuncuları cezbediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İspanya, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas Federasyonu'ndan Yamal'a Başarı Dileği - Son Dakika

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