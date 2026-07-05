Fas'ın Zaferi Arap Dünyasını Salladı - Son Dakika
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Fas'ın Zaferi Arap Dünyasını Salladı

05.07.2026 04:16
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Fas, Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi, Arap dünyasında coşkulu kutlamalar başladı.

Fas'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi, Arap dünyasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

Fas Milli Takımının, Kanada karşısında elde ettiği galibiyetin ardından başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinde halk sokaklara döküldü.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli futbolsever, Fas bayrakları açarak çeyrek final sevincini paylaştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da maçı dev ekranlardan takip eden kalabalıklar galibiyeti coşkuyla kutlarken, Yemen'in Aden kentinde de Fas'ın başarısı havai fişek gösterileriyle kutlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'daki kafelerde de benzer kutlama manzaraları yaşandı ve Fas bayrakları dalgalandırıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başkent Rabat, Kazablanka ve Tanca başta olmak üzere Fas'ın genelinde binlerce kişi meydanlara akın etti.

"Deyima Fas" (Daima Fas) ve "Sir sir" (Yürü yürü) sloganları atan taraftarlar, çeyrek final coşkusunu sokaklarda yaşadı.

2022 Katar Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza atan ve turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas, bu şampiyonada da iddiasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kanada, Kültür, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas'ın Zaferi Arap Dünyasını Salladı - Son Dakika

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