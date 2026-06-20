Fas, İskoçya'yı 1-0 Geçti - Son Dakika
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Fas, İskoçya'yı 1-0 Geçti

Fas, İskoçya\'yı 1-0 Geçti
20.06.2026 07:23
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Fas, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İskoçya'yı 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas, İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu ikinci maçında Fas, Baston'da İskoçya ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan Kuzey Afrika temsilcisi, 2. dakikada İsmail Saibari'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan Fas, karşılaşmayı 1-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Fas puanını 4'e yükselterek gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj yakaladı. İskoçya ise 3 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, İskoçya'yı 1-0 Geçti - Son Dakika

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