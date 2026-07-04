Fas, Kanada'yı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fas, Kanada'yı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

04.07.2026 22:24
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Fas, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fas, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Kanada ile Fas, Houston kentindeki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. 50. dakikada Hakimi'nin pasında topla buluşan Azzedine Ounahi'nin ceza sahası dışından yerden sert vuruşunda top ağlara gitti ve Fas 1-0 öne geçti. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Azzedine Ounahi farkı 2'ye çıkardı. 90+8. dakikada son sözü Soufiane Rahimi söyledi ve Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.

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Kaynak: İHA

Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Fas, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas, Kanada'yı 3-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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