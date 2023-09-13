Depremin vurduğu Fas'ın milli maçında tribünler hep bir ağızdan aynı sureyi okudu

Fas'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçerken Fas Milli Takımı'nın Fransa'da oynadığı hazırlık maçı öncesi tüm stadyumda Fatiha Suresi okunması tüyleri diken diken etti.

SAYGI DURUŞUNDA FATİHA SURESİ OKUNDU

Canlı yayınlanan karşılaşmada Fas'ta yaşanan deprem felaketi sonrası hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduğu sırada tribünlerde Fatiha Suresi okunmaya başlandı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Fas, 36. dakikada Azzedine Ounahi'ninattığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

FAS'I DEPREM VURDU

Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.