Fas Teknik Direktörü: Güçlü Bir Takım İçin Çalışmalıyız

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan dersler çıkarmaları gerektiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki turnuvalarda rekabet edebilecek güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalıyız." dedi.

Ouahbi, başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Fas Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi.

Fransa ile yapılan çeyrek final maçı hakkında konuşan Ouahbi, Fas Milli Takımı'nın bu karşılaşmada oyun tarzını değiştirmediğinin altını çizerek, "Tüm saygımla ifade etmeliyim ki, Faslı oyuncular ile Fransa milli takımındaki oyuncuları aynı kefeye koyamayız." dedi.

Faslı teknik direktör, oyuncularına asla geriye çekilip sadece savunma yapmalarını söylemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Parlak bir gelecek için 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımımızdan dersler çıkarmalı ve önümüzdeki turnuvalarda rekabet edebilecek güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalıyız."

Fas Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etmişti.