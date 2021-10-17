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Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu - Son Dakika

Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu

17.10.2021 10:06
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu

Aslan'da Fatih Altaylı'nın disiplin cezası kaldırıldı. Mustafa Cengiz yönetimi, Altaylı'yı ihraç etmişti. İhraç kararının onaylanmaması üzerine Fatih Altaylı olay teşekkür konuşması yaptı. Altaylı, "Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının hukuksuz ihraç kararını onaylamayan kuruluma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, spor programında Mustafa Cengiz'i ağır şekilde eleştirmişti. Altaylı'nın eleştirileri mahkemede gazeteci yorumu olarak değerlendirilse de, Mustafa Cengiz dönemindeki tartışmalı disiplin kurulu ünlü ismi kulüpten ihraç etmişti. Ancak sabaha karşı yapılan oylamada Fatih Altaylı'nın cezası ortadan kalktı. Yine eski Sicil Başkanı Serdar Eder'in de cezası onanmadı. Üyeler Mustafa Cengiz döneminin disiplin kurulunu sert biçimde eleştirdi.

GERİ DÖNDÜ

Böylece Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü. Altaylı, "Mustafa Cengiz ve saz arkadaşlarının verdiği hukuksuz ihraç kararını onaylamayarak, Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyeliğimi sürdürmeme imkan sağlayan genel kurulumuza teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü, Mustafa Cengiz, Fatih Altaylı, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu - Son Dakika
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