Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına sert tepki gösterdi.
Twitter adresinden logoyu paylaşan Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir - Son Dakika