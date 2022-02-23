Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir - Son Dakika
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Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir

23.02.2022 21:51
Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir

Gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımını görünce çok sinirlendi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili sert bir paylaşımda bulundu. "Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir" ifadelerini kullanan Altaylı, "Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray ürününün üzerindeki yeni logo tasarımına sert tepki gösterdi.

"BU FORMAYI ONAYLAMAK GALATASARAY'A İHANETTİR"

Twitter adresinden logoyu paylaşan Altaylı, "Galatasaray logosu iç içe geçmiş kırmızı G ve sarı S den oluşur. Formamızdaki bu acayip şey Galatasaray amblemi değildir. 118 yıllık amblem Nike'ın üç beş dizaynırının üzerinde oynayacağı bir şekil değildir. Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir." ifadelerini kullandı.

Yeni logo tasarımını gören Fatih Altaylı sinirden çıldırdı: Bu Galatasaray'a ihanettir
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Fatih Altaylı, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

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