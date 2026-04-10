Fatih Altunbaş'ın Avrupa Hedefi

10.04.2026 11:26
Gümüş madalya sahibi Fatih Altunbaş, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan 22 yaşındaki milli sporcu Fatih Altunbaş, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda birinci olarak altın madalyanın sahibi olmak için çalışıyor.

Fatih Altunbaş, dayısının yönlendirmesiyle 10 yaşında başladığı güreşte çok sayıda ulusal derece elde etti.

Uluslararası organizasyonlarda da gümüş ve bronz madalyaları bulunan Fatih Altunbaş, 20-26 Nisan'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

"Hedeflerimi uzun ve kısa vadeli olarak ikiye ayırıyorum"

Fatih Altunbaş, AA muhabirine 12 yıl önce güreşe başladığını söyledi.

Sakatlığı nedeniyle minderden uzun süre ayrı kaldığını anlatan genç sporcu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 1,5 yıl önce dizimden bir ameliyat geçirdim. Ön çapraz ve menisküs ameliyatı oldum. Ardından fizik tedavi süreci başladı. Zorlu bir süreçten geçtim. 6 ay fizik tedavi sürecim oldu. Tedavinin ardından mindere tekrar döndüm."

Sakatlıktan sonra katıldığı ilk uluslararası şampiyona olan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini hatırlatan Fatih, "23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldım. Şimdiki hedefim altın madalya ve orada İstiklal Marşı'mızı okutmak. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda o gümüş madalyayı altına çevirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar elde ettiği derecelerden de bahseden Fatih, "2022 yılında 20 Yaş Altı Avrupa üçüncüsü oldum. Bu yıl ise 92 kiloda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hedeflerimi uzun ve kısa vadeli olarak ikiye ayırıyorum. Uzun vadeli olarak her sporcunun bir olimpiyat hayali var. Benim de uzun vadeli hayalim olimpiyat. Kısa vadeli olarak da Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Oradan madalyasız dönmek istemiyorum." dedi.

Türkiye'de de farklı dereceler elde ettiğini anlatan milli sporcu, "Alt yaş gruplarından bu yana 5 Türkiye şampiyonluğumun yanı sıra ikincilik ve üçüncülük madalyalarım var. İlk kez büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefime adım adım ilerliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

