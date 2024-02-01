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Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karagümrük 24 puanla 16. sırada yer alırken, Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

01.02.2024 09:33
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.

Kaynak: AA

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