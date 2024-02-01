Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak

Nez, pavyon dansı yaptığı için kendisine hakaret eden Mehtap Yılmaz'a dava açıyor

Şarkıcı Mehtap Yılmaz, Dilber akımına uyarak cesur elbisesiyle pavyon dansı yapan Nez'i hedef alarak "Beynine oksijen gitmiyor herhalde. Bu dansla bu kıyafetle bu jartiyeriyle acilen pavyona başlasın" dedi. Nez ise bir açıklama yaparak Yılmaz'a dava açacağını söyledi.