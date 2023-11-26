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Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar - Son Dakika

Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar

İlk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenör Atılay Canel, maçın VAR hakemi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Hakeme isyan eden Canel, ''Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur'' şeklinde tepki gösterdi.

Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar
26.11.2023 - 22:00,  Güncelleme: 22:04
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Kadıköy'de Fenerbahçe'ye mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZE GÖRE PENALTIYDI"

VAR hakemini hedef alan Canel, "Bize göre bariz penaltıydı. Herkese VAR varken, bize VAR olmadı. Kendi arzularını adalet olarak görenleri ve onlara hizmet etmeyi görev bilen ahlaksızlara Allah'tan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel bir maç oldu, bizi izleyenlere güzel bir maç izlettik" ifadelerini kullandı.

"VAR'DAKİ ARKADAŞ YÜZÜNDEN KAYBEDİYORUZ"

Eleştirilerine devam eden ve VAR hakemi Hüseyin Göçek'in orta hakem Arda Kardeşler'i de yaktığını söyleyen Canel, "Biz başından beri iyi şekilde çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Teknik ekip, masörler, idari kadro, yönetim... Ama 1 kişinin yüzünden biz buradan puan almadan dönüyoruz. 30-40 kişi hizmet ediyor ama VAR'daki 1 arkadaş (Hüseyin Göçek) yüzünden kaybediyoruz. Orta hakemi de yaktı. Verdiğimiz hizmetler boşa gidiyor" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Allah, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük cephesinden VAR hakemine zehir zemberek tepki: Ahlaksızlar - Son Dakika
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