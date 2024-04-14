Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi İki Kez İzleme Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi İki Kez İzleme Tavsiyesinde Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçında VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu. Narciso, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı öncesi ve sonrasında pozisyonu izlemesini önerdi ve penaltı kararını iptal ettirdi.

14.04.2024 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçının VAR hakemi Portekizli Andre Narciso, hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na iki kez izleme tavsiyesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu hafta başlayan yabancı VAR hakemi uygulaması dolayısıyla bu maçın VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Andre Narciso yer aldı. Narciso'ya, AVAR'da Mustafa İlker Coşkun, Murat Tuğberk Curbay ve Koray Gençerler eşlik etti.

Fenerbahçe'nin 55. dakikada kazandığı penaltı öncesi Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Portekizli hakem, sarı-lacivertlilerin 87. dakikada kazandığı penaltıda da izleme tavsiyesinde bulundu. Tugay Kaan Numanoğlu kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Portekiz, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi İki Kez İzleme Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu
    03:28 Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde şampiyon oldu

    Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.

  • Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu
    01:41 Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu

    Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.

  • Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
    23:16 Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, deplasmanda Kastamonuspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Galibiyet sonrası Diyarbakır'da yüzlerce taraftar, meşaleler yakıp halay çekerek kutlama yaptı.


07:17 Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin’de Yüksek Zarar Etti Doktor Atış Poligonunda İntihar Etti, Bitcoin'de Yüksek Zarar Etti
23:41 BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail’e itidal çağrısı yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, İran ve İsrail'e itidal çağrısı yaptı
23:37 CHP lideri Özel’den Mesut Kocagöz’ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz CHP lideri Özel'den Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama: Sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz
22:14 Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve 4 kişi tutuklandı
21:42 İsrail Savaş Kabinesi, İran’a karşılık konusunda karara varamadı İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşılık konusunda karara varamadı
00:28 Muş’un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti Muş'un Varto ilçesinde inekler yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
23:16 Amedspor, 1. Lig’e göz kırptı Diyarbakır bayram yerine döndü Amedspor, 1. Lig'e göz kırptı! Diyarbakır bayram yerine döndü
22:31 ’’Bize yakışmadı’’ diyen İsmail Kartal’dan maç sonu yorumu ''Bize yakışmadı'' diyen İsmail Kartal'dan maç sonu yorumu
22:04 Elazığ’da bir garip olay Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu Elazığ'da bir garip olay! Cin çarptığını söyleyen 3 kişi sağlık merkezine başvurdu
21:44 Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasman galibiyeti rekorunu kırdı
20:53 Kanarya geriden gelip kazandı Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 yendi Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi
20:40 Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu
20:28 Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu Bayer Leverkusen, tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu oldu
20:00 AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’dan “ıstakoz“ paylaşımına ilginç savunma AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'dan "ıstakoz" paylaşımına ilginç savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2024 07:57:06. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Maçında VAR Hakemi İki Kez İzleme Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement