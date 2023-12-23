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Fatih Karagümrük - Gaziantep FK Maçı İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
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Fatih Karagümrük - Gaziantep FK Maçı İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçının ilk yarısı, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK Maçı İlk Yarı Sonucu
23.12.2023 - 16:51,  Güncelleme: 16:57
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Draguş, rakiplerini geçerek ceza yayı sol tarafından topla birlikte ceza sahasına girdi. Draguş, ceza sahası içi sol çaprazda yerden yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

35. dakikada Draguş'un pasında topla buluşan Gradel, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Ali Şanaslan, Çağlar Uyarcan, Serkan Ok

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Can Keleş, Eysseric, Rohden, Lasagna, Güven Yalçın

Yedekler: Furkan Bekleviç, Biraschi, Feghouli, Kerem Kesgin, Serdar Dursun, Emir Tintiş, Lawrance, Nazım Sangare, Salih Dursun, Paoletti

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Dijilobodji, Mustafa Eskihellaç, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Mbakata, Markovic, Gradel, Draguş

Yedekler: Batuhan Şen, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Morais, Ertuğrul Ersoy, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Onurhan Babaşçu, Maxim, Riascos

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Draguş (dk. 27) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Lasagna (Fatih Karagümrük), Markovic (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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