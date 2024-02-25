Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçının hakemlerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçının hakemlerine tepki gösterdi

Fatih Karagümrük, Alanyaspor maçının hakemlerine tepki gösterdi

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakemlere tepki gösterdi. Kulübün yaptığı paylaşımda, oyunun rezil olduğu ve senaryonun, oyuncuların ve yönetmenin kötü olduğu ifade edildi.

25.02.2024 21:13
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Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ligimiz için bu rezil oyunu sergileyenlere sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de çok kötü. Yakında erken final yapıp gösterimden kalkacaksınız" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-0 öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar maçın ardından müsabakanın hakemlerine tepki gösterdi. Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ligimiz için bu rezil oyunu sergileyenlere sesleniyoruz. Senaryonuz da, oyuncularınız da, yönetmeniniz de çok kötü. Yakında erken final yapıp gösterimden kalkacaksınız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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