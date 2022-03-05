Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

05.03.2022 11:13
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Altay ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde son iki maçını kazanan VavaCars Fatih Karagümrük haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Son 4 maçında 7 puan toplayan Altay ise 25 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak Altay, Fatih Karagümrük deplasmanında puan arayacak Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Altay, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
10:35 Savaşın ortasında kaybolan 7 yaşındaki Türk çocuğu: Annesi yaralandı, kardeşlerini kaybetti
10:32 Annenin sabah oğlunun odasına bıraktığı notta yazanlar sosyal medyada viral oldu
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Altay'ı konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement