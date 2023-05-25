Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo'ya talip çıktı! Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İtalyan hocayı gözüne kestirdi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo'ya talip çıktı! Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İtalyan hocayı gözüne kestirdi

25.05.2023 09:53

İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayıran İtalyan hoca Andrea Pirlo'ya 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor talip oldu. Karadeniz ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. Pirlo, Karagümrük ile 33 maçta 44 puan toplayabildi.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Başarılı hocaya Süper Lig ekipleri ilgi gösteriyor.

GÖRÜŞME SAĞLANACAK

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e yeniden yükselen ve Bülent Korkmaz'la yollarını ayırması beklenen Çaykur Rizespor'un İtalyan teknik adamı takımın başına getirmek istediği iddia ediliyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Karadeniz ekibi kurmayları, kısa süre içerisinde başarılı futbol adamı ile görüşecek ve anlaşma zemini arayacak.

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BEKLENENİ VEREMEDİ

Andrea Pirlo yönetiminde bu sezon maç başına 1.29 puan ortalaması yakalayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. İstanbul ekibi topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Fatih Karagümrük, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo'ya talip çıktı! Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İtalyan hocayı gözüne kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Andrea Pirlo'ya talip çıktı! Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor İtalyan hocayı gözüne kestirdi - Son Dakika
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